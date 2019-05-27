Кобзарь стал капитаном сборной России в Лиге наций
Связующий кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь будет капитаном сборной России в Лиге наций, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола. 28-летний волейболист провёл 27 матчей за национальную команду.
В 2015 году в составе сборной России он стал призёром Европейских игр, а в 2018-м выиграл дебютный розыгрыш Лиги наций.
В составе «Кузбасса» Игорь стал чемпионом России сезона-2018/19. Мужскую сборную России и «Кузбасс» тренирует финский специалист Туомас Саммельвуо.
Сборная России стартует в Лиге наций на этапе в сербском городе Нови-Сад. 31 мая россияне сыграют с французами, 1 июня — с японцами, 2 июня — с сербами.
Второй этап соревнований россияне проведут в Уфе и сыграют с Португалией, США и Италией.
Гранкин не вошёл в окончательную заявку сборной России на Лигу наций
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