Грачёва: в казанском «Динамо» немного не угадали с легионером

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Грачёва оценила выступление «Минчанки», «Локомотива» и казанского «Динамо» в прошедшем розыгрыше Суперлиги.
«Честно говоря, от «Минчанки» я ожидала большего. У них хорошая школа и опытный тренер. Но не хватило психологии. Понятно, что невозможно привыкнуть летать на Сахалин. Таких переездов белоруски не выдержали психологически. Плюс игра в Лиге чемпионов. Но я очень рада, что Минск в нашем чемпионате — это очень правильная команда с хорошей школой.
Конечно, серебро «Локомотива» — это успех. Правда, казалось, что выше головы прыгнули и могут замахнуться на большее. Но показателен пример, как без диагональной не играют в современный волейбол. У Клегер не получилось сыграть в финале так, как надо. Но в первый же сезон выйти в Лигу чемпионов и привезти турнир в Калининград, где любят волейбол, — это здорово.
Ожидала ли большего от Казани? Мне кажется, немного не угадали с легионером. Всё же Соня Микискова себя никак не проявила. И как ни старались её поддерживать, так она и не сыграла. Отлично, что в составе есть Кадочкина и Котикова. Главное — не «упахать» их раньше времени, не возлагать надежды, что они спасут нашу сборную, а давать им играть. Молодые своё дело сделают», — цитирует Грачёву официальный сайт «Ленинградки».
Грачёва также назвала команду, ставшую для неё главным разочарованием сезона.
«Протон». Понимаю, что тяжело тренироваться и готовиться на фоне бесконечных судов, разбирательств. Естественно, «Протон» закончил сезон на последнем месте, не одержав ни одной победы в регулярном чемпионате. Это не красит наш чемпионат. Я не представляю, каково игрокам в такой ситуации, ведь ты не понимаешь своего будущего», — сказала Грачёва.
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