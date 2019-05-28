Воронков: иду в «Зенит» не как последний доигровщик

Доигровщик Фёдор Воронков рассказал о переходе из «Новы» в казанский «Зенит», где надеется составить конкуренцию Эрвину Нгапету и Максиму Михайлову.

«Зенит» меня приглашал давно, ещё до прошлого сезона и ухода Брянского. Но тогда был отказ: я знал, что не буду там играть, а я в таком возрасте, что мне нужна постоянная игровая практика. Сейчас же я иду в «Зенит» не как последний доигровщик — я достаточно конкурентоспособен, чтобы конкурировать и с Эрвином Нгапетом, и с Максимом Михайловым. Да, в чём-то они меня превосходят, но и у меня есть свои плюсы, свои козыри, которыми я могу принести команде пользу.

Не боюсь ли идти в команду, которую ждёт перестройка? Наоборот, это даже пойдёт в плюс. Меняется команда — соответственно, и командный стиль, скорее всего, тоже будет меняться. Раньше, например, был Леон: дай Леону повыше — он всё забьёт… После Леона пришёл Нгапет — и мы увидели перестроение игры. А на следующий сезон перестроений будет ещё больше. Может быть, будет такая стилистика игры, под которую я прям идеально буду подходить? Но это мы узнаем как раз в течение следующего сезона.

Цель? Как и у каждого спортсмена — попасть на Олимпиаду. А пока нужно показать себя на мировом уровне. Надеюсь, я попаду в итоговый список сборной и буду защищать честь нашей страны в Лиге наций. А дальше — развиваться как игрок, стать частью волейбола, чтобы мое имя не забыли через пять лет. Но чтобы остаться в памяти людей и в истории — к этому нужно стремиться, показывать себя и свой уровень, выигрывать титулы», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Новы».

23-летний Воронков попал в состав сборной России для участия в Лиге наций.