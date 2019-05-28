«Кузбасс» покинули два доигровщика

Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте объявил о расставании с доигровщиками Сергеем Никитиным и Семёном Дмитриевым.

Никитин выступал за кемеровский клуб с 2015 года, Дмитриев провёл в «Кузбассе» один сезон.



В сезоне-2018/19 волейболисты помогли команде впервые выиграть чемпионат России. Подопечные Туомаса Саммельвуо также завоевали Кубок Сибири и Дальнего Востока и дошли до полуфинала Кубка ЕКВ.



«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Сергея и Семёна за работу и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере!» — говорится в сообщении.

«Кузбасс» в финале плей-офф российской Суперлиги обыграл действующего чемпиона казанский «Зенит» со счётом 3-1. Финалисты плей-офф, а также новоуренгойский «Факел» сыграют в Лиге чемпионов.