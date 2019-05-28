«Енисей» продлил контракты с Евтеевой и Щегловой

Волейболистки красноярского «Енисея» — связующая Мария Евтеева и доигровщица Евгения Щеглова — продлили контракт с клубом.



Евтеева перешла из молодёжной команды «Енисей-2» в основную в 2016 году и завоевала бронзу Суперлиги. В сезоне-2017/18 она вновь выступала за молодёжную команду, а потом пополнила состав основного коллектива. В минувшем сезоне Мария выходила на площадку в 25 матчах (65 партий).



Щеглова перешла из молодёжной команды в 2015 году и уже пятый сезон будет выступать за красноярский клуб. Она также становилась бронзовым призёром чемпионата России. В минувшем сезоне Евгения выходила на площадку в 20 матчах (51 партия). В нескольких встречах она играла на позиции либеро.

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.