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«Енисей» продлил контракты с Евтеевой и Щегловой

«Енисей» продлил контракты с Евтеевой и Щегловой
Волейбол / Суперлига женщины 0

Волейболистки красноярского «Енисея» — связующая Мария Евтеева и доигровщица Евгения Щеглова — продлили контракт с клубом.

Евтеева перешла из молодёжной команды «Енисей-2» в основную в 2016 году и завоевала бронзу Суперлиги. В сезоне-2017/18 она вновь выступала за молодёжную команду, а потом пополнила состав основного коллектива. В минувшем сезоне Мария выходила на площадку в 25 матчах (65 партий).

Щеглова перешла из молодёжной команды в 2015 году и уже пятый сезон будет выступать за красноярский клуб. Она также становилась бронзовым призёром чемпионата России. В минувшем сезоне Евгения выходила на площадку в 20 матчах (51 партия). В нескольких встречах она играла на позиции либеро.

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.

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