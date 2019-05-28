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Мысин, Платаненков и Чубыкин продлили контракты с «Енисеем»

Мысин, Платаненков и Чубыкин продлили контракты с «Енисеем»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Диагональный Антон Мысин, доигровщик Сергей Платаненков и либеро Илья Чубыкин продлили контракты с «Енисеем», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

Платаненков выступал за ДЮСШ «Енисей», а затем за молодёжную команду «Енисей-2». В основной команде он дебютировал в 2017 году. В минувшем сезоне Сергей выходил на площадку в 25 матчах и набрал 44 очка.

Чубыкин также играл за молодёжную команду «Енисей-2», а с 2015 года начал выступать за основную команду.

Мысин ранее защищал цвета «Искры» (Одинцово), «Газпрома-Югра» (Сургут), «Локомотива» (Новосибирск). В 2014 году он перешёл в «Енисей». В минувшем сезоне Антон сыграл в 30 матчах и набрал 100 очков.

«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.

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