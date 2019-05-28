«Динамо-ЛО» пополнило состав бывшим связующим «Новы»

Связующий Владислав Жлоба, выступавший в последних двух сезонах в новокуйбышевской «Нове», пополнил состав «Динамо-ЛО». Он стал первым новичком команды из Ленинградской области в текущем межсезонье.

«Приветствуем Владислава в нашем клубе, желаем показать яркую игру! Пусть твои внезапные и хитрые решения регулярно ставят в тупик наших соперников! Удачи и побед!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо-ЛО».

В «Нове» Жлоба примерно поровну делил игровое время с другим связующим Чеславом Свентицкисом. До этого волейболист выступал за краснодарское «Динамо», «Факел», «Урал» и «Ярославич».

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги сезона-2018/19 команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.

«Нова» на предварительном этапе была 11-й, а по итогам турнира за 9-14-е места волейболисты из Новокуйбышевска стали 10-ми.