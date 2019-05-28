Названы города проведения мужского чемпионата мира 2022 года в России

Международная федерация волейбола (ФИВБ) после инспекционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. О двух дальнейших городах-организаторах ФИВБ объявит в течение следующего года, сообщали во Всероссийской федерации волейбола.

«Мы рады объявить, что мужской чемпионат мира 2022 будет проведён в крупнейших, самых красивых и культовых российских городах. У каждого из них есть спортивная арена, подходящая для матчей мирового класса, и превосходная инфраструктура, которая гарантирует наилучшие условия для спортсменов. Волейбол очень популярен в России, и проведение чемпионата мира в городах по всей стране позволит поклонникам наслаждаться любимым видом спорта у себя в регионе, тем самым помогая далее вырастить популярность спорта и оставить большое волейбольное наследие. У России есть доказанный послужной список проведения волейбольных турниров на высочайшем уровне. Таким образом, я уверен, нас ждёт незабываемый чемпионат мира», — отметил президент ФИВБ доктор Ари Граса Фильо.

Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты, представляющих все континентальные зоны ФИВБ. Автоматически в число участников допущены Россия (хозяин турнира) и Польша (действующий чемпион мира).

На первом этапе (26-29 августа) 24 команды будут разделены на шесть квартетов. По два лучших участника от каждой группы плюс ещё четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими дополнительными показателями, выходят во второй этап – всего 16 команд.

На второй стадии (2-4 сентября) 16 сборных делятся на четыре квартета. По итогам однокруговых турниров в третий раунд («Финал шести») выйдут победители этих групп плюс ещё две команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями.

В третьем групповом раунде (7-9 сентября) шесть команд, продолжающих борьбу за награды, делятся на две тройки, где играют в один круг. По две лучшие сборные выходят в полуфинал.

На решающей стадии чемпионата мира (10-11 сентября) состоятся полуфиналы (10 сентября), матч за третье место и финал (11 сентября).

«Это большая честь – принять чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в России. Мы будем рады приветствовать поклонников нашего вида спорта со всего мира в нашей большой и красивой стране. Нам повезло, что в городах-организаторах есть спортивные арены мирового класса и инфраструктура, которые предоставят наилучшие условия для спортсменов и поклонников волейбола. Я уверен, что мы проведём один из лучших чемпионатов мира, который навсегда останется в истории», — подчеркнул президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.