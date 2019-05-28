Халецкая — о матче со сборной Германии в Лиге наций: стыдно перед болельщиками

Диагональная женской сборной России по волейболу Мария Халецкая прокомментировала поражение от команды Германии со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 20:25) на старте второго этапа Лиги наций в Анкаре (Турция).

«Сложно объяснить сегодняшнее поражение. У нас как будто были не свои руки и ноги, голова не работала. Думаю, это было очень заметно зрителям. Не хватает сыгранности, у нас между этапами приехала новая связующая, так что пока нет хорошего взаимопонимания на площадке. До счёта по пятнадцати во втором и третьем сетах вроде нормально играли, но потом что-то случалось — и всё, полнейший провал. Наверное, где-то это обусловлено психологией. Многие волейболистки, включая меня, впервые вызваны в сборную и только осваиваются на таком уровне. Для меня это первый международный опыт, ведь я и за молодёжные сборные никогда не играла.

Сегодня нам не хватало психологической стабильности всей команды. Один кто-то прибавил, так другой в этот момент сдал. К сожалению, не получалось одновременно всей команде заиграть на должном уровне.

Тренер после матча был очень недоволен. Напомнил, что мы играем за Родину, за Россию. Думаю, каждая из нас это понимает и чувствует ответственность. Стыдно перед болельщиками. Хочу попросить прощения у них за то, что они это видели. В матчах с Японией и Турцией мы будем очень стараться, чтобы сыграть достойно и добиться прогресса», — заявила Халецкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову.