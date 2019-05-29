Волейболистка сборной России Халецкая: пока засыпаем только с помощью снотворных

Диагональная женской сборной России по волейболу Мария Халецкая поделилась ожиданиями от предстоящего матча с командой Японии на втором этапе Лиги наций в Анкаре (Турция).
«Мы летели в общей сложности 40 часов с тремя пересадками, так что ещё не отошли. Пока засыпаем только с помощью снотворных. Ноги до сих пор отёкшие, но медицинский штаб сборной старается нам помочь, делает массаж, физиопроцедуры. Надеюсь, уже к следующему матчу в этом плане будет попроще.
Сборная Японии играет в очень быстрый волейбол, постоянно разрывает блок, плюс они всегда крайне эмоциональны, что-то кричат, заряжают друг друга. Думаю, нам будет ещё сложнее, чем с Германией. С другой стороны, будет очень интересно сыграть против команды с таким необычным для нас стилем.
Сложно ли адаптироваться к игре с командами из других континентов? Когда мы играли с Доминиканой и особенно с Бразилией, я была очень впечатлена тем, какие у них длинные руки, какой высокий прыжок, сколько у них силы. Они показывают волейбол, который нельзя встретить в российском чемпионате. Трудно, впервые играя с ними, что-то им противопоставить. Чтобы привыкнуть к их стилю игру, нужно как можно чаще с ними встречаться. После таких матчей, как с бразильянками, хочется работать ещё усерднее, чтобы когда-нибудь их обыграть", — заявила Халецкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову.
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