Волейболистка сборной России Халецкая: пока засыпаем только с помощью снотворных

Диагональная женской сборной России по волейболу Мария Халецкая поделилась ожиданиями от предстоящего матча с командой Японии на втором этапе Лиги наций в Анкаре (Турция).

«Мы летели в общей сложности 40 часов с тремя пересадками, так что ещё не отошли. Пока засыпаем только с помощью снотворных. Ноги до сих пор отёкшие, но медицинский штаб сборной старается нам помочь, делает массаж, физиопроцедуры. Надеюсь, уже к следующему матчу в этом плане будет попроще.

Сборная Японии играет в очень быстрый волейбол, постоянно разрывает блок, плюс они всегда крайне эмоциональны, что-то кричат, заряжают друг друга. Думаю, нам будет ещё сложнее, чем с Германией. С другой стороны, будет очень интересно сыграть против команды с таким необычным для нас стилем.

Сложно ли адаптироваться к игре с командами из других континентов? Когда мы играли с Доминиканой и особенно с Бразилией, я была очень впечатлена тем, какие у них длинные руки, какой высокий прыжок, сколько у них силы. Они показывают волейбол, который нельзя встретить в российском чемпионате. Трудно, впервые играя с ними, что-то им противопоставить. Чтобы привыкнуть к их стилю игру, нужно как можно чаще с ними встречаться. После таких матчей, как с бразильянками, хочется работать ещё усерднее, чтобы когда-нибудь их обыграть", — заявила Халецкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову.