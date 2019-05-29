Курило стала первым новичком калининградского «Локомотива»

Серебряный призёр минувшего розыгрыша чемпионата России калининградский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Маргаритой Курило, ранее выступавшей за красноярский «Енисей».

Курило перешла в «Енисей» из «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) перед началом сезона-2018/19. За это время она сыграла в 28 матчах (109 партий) и набрала 386 очков. В составе сборной России Маргарита принимает участие в Лиге наций.

Курило также выступала за «Автодор-Метар», «Хара Морин», «Омичку» и «Протон».

Маргарита — серебряный (2016) и бронзовый (2018) призёр чемпионатов России, серебряный призёр Кубка России (2014, 2018), серебряный призёр Кубка Ельцина 2016 года в составе сборной клубов России.