Курило стала первым новичком калининградского «Локомотива»
Серебряный призёр минувшего розыгрыша чемпионата России калининградский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Маргаритой Курило, ранее выступавшей за красноярский «Енисей».
Курило перешла в «Енисей» из «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) перед началом сезона-2018/19. За это время она сыграла в 28 матчах (109 партий) и набрала 386 очков. В составе сборной России Маргарита принимает участие в Лиге наций.
Курило также выступала за «Автодор-Метар», «Хара Морин», «Омичку» и «Протон».
Маргарита — серебряный (2016) и бронзовый (2018) призёр чемпионатов России, серебряный призёр Кубка России (2014, 2018), серебряный призёр Кубка Ельцина 2016 года в составе сборной клубов России.
Курило и ещё две доигровщицы покинули «Енисей»
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