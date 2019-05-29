Казанское «Динамо» подписало контракт с двукратной чемпионкой Европы

Казанское «Динамо» объявило о подписании контракта с либеро Анной Подкопаевой (Маловой). Ранее 29-летняя волейболистка выступала за «Искру», «Уфимочку-УГНТУ», «Динамо» (Москва) и «Уралочку-НТМК».
Анна — двукратная чемпионка России, обладательница Кубка России 2013 года. В составе сборной России она стала двукратной чемпионкой Европы, двукратным призёром Гран-при и выиграла Универсиаду 2013 года.
«Мы счастливы, что для дальнейшей карьеры Анна Подкопаева выбрала именно наш клуб «Динамо-Казань». Опытнейшая либеро известна своим несгибаемым упорством, фантастическим трудолюбием, обострённым чувством ответственности за результат. Мы уверены, что казанская публика очень скоро искренне полюбит Анну Подкопаеву! Добро пожаловать в «Динамо-Казань»!» — говорится в сообщении.
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