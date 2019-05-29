Матч открытия чемпионата мира в России может пройти на футбольном стадионе

Оргкомитет мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года рассматривает возможность проведения матча открытия на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Вчера, 28 мая, стало известно, что Международная федерация волейбола после инспекционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Ещё о двух городах-организаторах FIVB объявит в течение следующего года.

Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты, представляющих все континентальные зоны FIVB. Автоматически в число участников допущены Россия (хозяин турнира) и Польша (действующий чемпион мира).