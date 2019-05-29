«Динамо-ЛО» продлило контракт с либеро Шишкиным

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с либеро Владимиром Шишкиным. Он пополнил состав команды летом 2018 года и сыграл за «Динамо-ЛО» 32 матча.
Ранее Владимир выступал за «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) и новоуренгойский «Факел».
Шишкин — обладатель Кубка Вызова (2017), серебряный призёр Кубка Вызова (2016), победитель Высшей лиги «А» (2009, 2011).
На днях «Динамо-ЛО» продлило аренду диагонального Дмитрия Яковлева, а также пролонгировало соглашения со связующим Игорем Тисевичем, доигровщиками Максимом Пуриным и Максимом Шпилёвым.
По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.
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