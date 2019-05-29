Женская сборная России по волейболу проиграла Японии в Лиге наций

Женская сборная России в матче второго этапа Лиги наций в Анкаре (Турция) проиграла команде Японии со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 18:25, 24:26). Для подопечных Вадима Панкова это четвёртое поражение в пяти матчах турнира. Японки одержали третью победу.



Лига наций. Женщины. Второй этап. 2-й тур. Анкара, Турция

Япония — Россия — 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 26:24).



Завтра, 30 мая, россиянки сыграют с командой Турции, а японки встретятся с немками.



В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала). После 1-го тура второго этапа сборная России занимала 14-е место.



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций