Тренер: когда нервозность ушла, волейболистки сборной России начали играть

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников прокомментировал поражение в матче с командой Японии на втором этапе Лиги наций в Анкаре (Турция) со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 18:25, 24:26). Для сборной России это четвёртый проигрыш в пяти матчах турнира. Японки одержали третью победу.

«В первых двух сетах мы искали свои возможности и адаптировались к стилю игры соперниц. После этого мои подопечные успокоились, нервозность ушла, и мы начали играть. К сожалению, нам редко удаётся сыграть с командой столь высокого уровня на равных условиях», — приводит слова Красильникова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сегодня, 30 мая, россиянки сыграют с командой Турции, а японки встретятся с немками.

Женская сборная России по волейболу проиграла Японии в Лиге наций