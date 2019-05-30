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Доигровщица сборной Японии: рада, что мы смогли обыграть Россию

Доигровщица сборной Японии: рада, что мы смогли обыграть Россию
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер женской сборной Японии Куми Накада и доигровщица Юки Исии прокомментировали победу в матче с командой России на втором этапе Лиги наций в Анкаре (Турция) со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 26:24). Для подопечных Вадима Панкова это четвёртое поражение в пяти матчах турнира. Японки одержали третью победу.

«Здорово, что мы продолжаем нашу победную серию», — приводит слова Накады официальный сайт Международной федерации волейбола.

«Я очень рада, что мы смогли обыграть Россию. Мы проделали отличную работу в атаке и защите», — сказала Исии.

Сегодня, 30 мая, россиянки сыграют с командой Турции, а японки встретятся со сборной Германии. Действующим победителем Лиги наций является сборная США.

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