Доигровщица сборной Японии: рада, что мы смогли обыграть Россию
Главный тренер женской сборной Японии Куми Накада и доигровщица Юки Исии прокомментировали победу в матче с командой России на втором этапе Лиги наций в Анкаре (Турция) со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 26:24). Для подопечных Вадима Панкова это четвёртое поражение в пяти матчах турнира. Японки одержали третью победу.
«Здорово, что мы продолжаем нашу победную серию», — приводит слова Накады официальный сайт Международной федерации волейбола.
«Я очень рада, что мы смогли обыграть Россию. Мы проделали отличную работу в атаке и защите», — сказала Исии.
Сегодня, 30 мая, россиянки сыграют с командой Турции, а японки встретятся со сборной Германии. Действующим победителем Лиги наций является сборная США.
Женская сборная России по волейболу проиграла Японии в Лиге наций
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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