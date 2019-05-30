Робертланди Симон и ещё два игрока возвращаются в сборную Кубы

Волейболисты Робертланди Симон, Райдел Йерресуэлло и Майкл Санчес дали согласие на возвращение в сборную Кубы. Спортсменам удалось достигнуть соглашения с местной федерацией волейбола, сообщает La Gazzetta dello Sport. Стороны обсудили все условия, высказали пожелания и пришли к соглашению.

В декабре 2018 года появилась информация, что министерство спорта Кубы официально разрешило спортсменам, покинувшим страну и не сменившим гражданство, вернуться в национальную команду. Запрет на это действовал более 20 лет. Бывший волейболист казанского «Зенита» Вильфредо Леон, сменивший гражданство на польское, сыграть за сборную Кубы не сможет.

Симон, выступающий за итальянский клуб «Любе Чивитанова», в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.