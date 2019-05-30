Блокирующий Рохин перейдёт в «Факел»

Новоуренгойский «Факел» пополнит состав 28-летним блокирующим Сергеем Рохиным, сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне волейболист защищал цвета «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Сергей сыграл в 25 матчах и набрал 139 очков.
Рохин также играл за одинцовскую «Искру» (2009-2011, 2012/13), «Динамо-Янтарь» (2011/12), «Самотлор» (2013-2017) и «Ярославич» (2017/18).
Ранее источник сообщил, что «Факел» покинет блокирующий Иван Яковлев. Ожидается, что волейболист продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените».
«Факел» в прошедшем сезоне завоевал бронзу российской Суперлиги и клубного чемпионата мира.
По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми.
- 30 мая 2019
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:10
-
14:00
-
13:33
-
13:01
-
12:06
-
11:10
-
10:02
-
09:03
- 29 мая 2019
-
22:58
-
22:16
-
16:39
-
15:08
-
14:06
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:04
-
09:04
-
00:54
- 28 мая 2019
-
21:05
-
17:46
-
17:26
-
16:01
-
15:52
-
14:18
-
13:13
-
12:19
-
11:10
-
10:09
-
09:17
-
00:22
- 27 мая 2019
-
21:37