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Блокирующий Рохин перейдёт в «Факел»

Блокирующий Рохин перейдёт в «Факел»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Новоуренгойский «Факел» пополнит состав 28-летним блокирующим Сергеем Рохиным, сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне волейболист защищал цвета «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Сергей сыграл в 25 матчах и набрал 139 очков.

Рохин также играл за одинцовскую «Искру» (2009-2011, 2012/13), «Динамо-Янтарь» (2011/12), «Самотлор» (2013-2017) и «Ярославич» (2017/18).

Ранее источник сообщил, что «Факел» покинет блокирующий Иван Яковлев. Ожидается, что волейболист продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените».

«Факел» в прошедшем сезоне завоевал бронзу российской Суперлиги и клубного чемпионата мира.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми.

Источник: питерский «Зенит» выкупит контракт блокирующего «Факела»
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