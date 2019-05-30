Блокирующий Рохин перейдёт в «Факел»

Новоуренгойский «Факел» пополнит состав 28-летним блокирующим Сергеем Рохиным, сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне волейболист защищал цвета «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Сергей сыграл в 25 матчах и набрал 139 очков.

Рохин также играл за одинцовскую «Искру» (2009-2011, 2012/13), «Динамо-Янтарь» (2011/12), «Самотлор» (2013-2017) и «Ярославич» (2017/18).

Ранее источник сообщил, что «Факел» покинет блокирующий Иван Яковлев. Ожидается, что волейболист продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените».

«Факел» в прошедшем сезоне завоевал бронзу российской Суперлиги и клубного чемпионата мира.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми.