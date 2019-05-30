«Динамо-ЛО» продлило контракт с Колесником

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с диагональным Андреем Колесником. Он пополнил состав команды летом 2018 года.

«Нападающий в трудной ситуации показал себя надёжным бойцом, и лишь травма, полученная в стартовом матче плей-аут в Красноярске, помешала дальнейшему движению вперёд. Сейчас Андрей завершает курс реабилитации, а взаимное желание продолжить сотрудничество привело к продлению соглашения – сезон-2019/20 Колесник проведёт в «Динамо-ЛО», — говорится в сообщении.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.