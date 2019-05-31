Лазаренко: сборная Турции сыграла лучше нас

Волейболистка сборной России Ангелина Лазаренко прокомментировала поражение в матче второго этапа Лиги наций с командой Турции со счётом 0:3 (19:25, 21:25, 20:25). Подопечные Вадима Панкова в этом турнире потерпели четвёртое поражение подряд. Турчанки одержали пятую победу.

«Поздравляю соперниц. Они сыграли лучше нас», — приводит слова Лазаренко официальный сайт Международной федерации волейбола.



Сборная Турции поднялась на первое место в турнирной таблице, россиянки — 14-е. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).



Следующий этап с участием сборной России пройдёт в Кортрейке (Бельгия). 4 июня россиянки сыграют с Бельгией, 5-го — с Сербией, 6-го — с Польшей.