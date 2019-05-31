5 российских пар вышли в плей-офф этапа Мирового тура категории «4 звезды»

В Остраве (Чехия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Не смогли пройти квалификацию российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина и Игорь Величко/Максим Худяков.
По итогам группового этапа в плей-офф вышли три российские мужские пары Никита Лямин/Тарас Мыськив (второе место в группе B), Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (первое место в группе C), Илья Лешуков/Константин Семёнов (второе место в группе E).
Сегодня, 31 мая, Лямин/Мыськив и Лешуков/Семёнов проведут матчи первого раунда плей-офф. Красильников и Стояновский напрямую вышли в 1/8 финала.
В женском турнире в плей-офф пробились российские дуэты Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (второе место в группе B) и Екатерина Бирлова/Евгения Уколова (второе место в группе F). Обе российские пары сегодня сыграют в первом раунде плей-офф.
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