Либеро сборной Турции: мы знали, что россиянки лучше готовы физически
Главный тренер женской сборной Турции Джованни Гвидетти и либеро команды Симге Себнем Акоз прокомментировали победу в матче с командой России на втором этапе Лиги наций со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).
«Мы сыграли очень хорошо и теперь сосредоточимся на матчах следующего этапа Лиги наций», — приводит слова Гвидетти официальный сайт Международной федерации волейбола.
«Мы очень рады, что смогли выиграть этот матч. Мы знали, что россиянки лучше готовы физически, но в итоге нам удалось провести отличный матч», — сказала Акоз.
Сборная Турции занимает первое место в турнирной таблице, россиянки — 14-е. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
Сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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