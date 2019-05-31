Либеро сборной Турции: мы знали, что россиянки лучше готовы физически

Главный тренер женской сборной Турции Джованни Гвидетти и либеро команды Симге Себнем Акоз прокомментировали победу в матче с командой России на втором этапе Лиги наций со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

«Мы сыграли очень хорошо и теперь сосредоточимся на матчах следующего этапа Лиги наций», — приводит слова Гвидетти официальный сайт Международной федерации волейбола.

«Мы очень рады, что смогли выиграть этот матч. Мы знали, что россиянки лучше готовы физически, но в итоге нам удалось провести отличный матч», — сказала Акоз.

Сборная Турции занимает первое место в турнирной таблице, россиянки — 14-е. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).