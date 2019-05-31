Глава ВФВ: в контракте Саммельвуо предусмотрены премиальные за успехи сборной

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко поделился ожиданиями от выступления мужской сборной России в Лиге наций, а также рассказал о контракте главного тренера Туомаса Саммельвуо.

«Выход в „Финал шести“? Такая задача стоит. А дальше будем смотреть по ситуации. Начнём с того, что у нас новый главный тренер. Перед началом сезона никто бы не поверил, что „Кузбасс“ будет в тройке чемпионата России, а Саммельвуо привёл его к победе. Туомас крайне энергичный и мотивированный тренер. Все люди, которые работали с ним, отмечают, что он умеет заразить своей идеей и повести за собой. Хочется увидеть, как его наработки лягут на сборную.



Любопытно посмотреть на кемеровчан. Они – чемпионы страны. В регулярке стали вторыми, хотя перелётов у них было больше всех. И сейчас на них смотрят совсем под другим ракурсом.



У Саммельвуо контракт и предусмотрены премиальные за успехи. Чем лучше будем играть, тем больше он будет получать. Больше всего премиальных в этом году — за чемпионат Европы и Кубок мира», — цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».

Шевченко также оценил проект чемпионата России на следующий сезон.



«Наша основная задача – закончить следующий чемпионат России в апреле. Мы хотим иметь больше времени на подготовку к Токио. Финал Лиги чемпионов в середине мая? В олимпийском сезоне интересы сборной превыше всего. Что же касается финала Лиги чемпионов, то туда ещё нужно попасть. И сколько «сборников» будет в команде, которая туда может дойти, — тоже большой вопрос. Ради одной игры ломать весь календарь сборной смысла нет», — сказал Шевченко.

Глава ВФВ: в следующем туре Лиги наций сборную России ждёт усиление