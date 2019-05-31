«Пляжницы» Дабижа и Рудых вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Китае
В Наньтуне (Китай) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых в 1-м туре группового этапа обыграли китаянок Чжэн Чжунься и Чжу Линьди со счётом 2:0 (21:11, 21:19).
Во 2-м туре россиянки оказались сильнее представительниц Германии Леони Кёртцингер и Сары Шнайдер — 2:1 (21:15, 19:21, 16:14).
Ксения и Дарья заняли первое место в группе E и вышли в плей-офф.
Этап Мирового тура в Наньтуне завершится 2 июня.
Ранее пять российских пар вышли в плей-офф этапа Мирового тура категории «4 звезды» в Остраве (Чехия) — Никита Лямин/Тарас Мыськив, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.
5 российских пар вышли в плей-офф этапа Мирового тура категории «4 звезды»
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