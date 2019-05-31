Макрогузова и Холомина проиграли в первом раунде плей-офф на этапе МТ в Чехии

В Остраве (Чехия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в первом раунде плей-офф проиграли греческой паре Панагиота Карагкуни/Василики Арванити со счётом 1:2 (16:21, 21:16, 15:17).

Ранее россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова на той же стадии уступили австрийскому дуэту Катарина Шютценхёфер/Лена Плезютшниг (1:2).

Сегодня, 31 мая, матчи стартового раунда плей-офф также проведут мужские пары Никита Лямин/Тарас Мыськив и Илья Лешуков/Константин Семёнов.

С 1/8 финала в борьбу вступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Не смогли пройти квалификацию российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина и Игорь Величко/Максим Худяков.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Остраве завершится 2 июня.