Перед встречей с Россией японские волейболисты обыграли сербов в Лиге наций
Сборная Японии нанесла поражение команде Сербии в стартовом матче первой игровой недели в Нови-Саде (Сербия). Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 1:3 (17:25, 12:25, 26:24, 17:25). Самым результативным игроком матча стал доигровщик японской команды Юки Исикава, набравший 19 очков. 14 баллов — на счету диагонального Юдзи Нисиды. В составе сборной Сербии 12 очков набрал доигровщик Давид Мехич, 10 — диагональный Божидар Вучичевич.
Вторым запуском на площадку в Нови-Саде выходят сборные России и Франции. Напомним, японцы сыграют с россиянами в первый день лета, а сербы — 2 июня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия
Сербия — Япония — 1:3 (17:25, 12:25, 26:24, 17:25).
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