«Пляжницы» Дабижа и Рудых сыграют в полуфинале этапа Мирового тура в Китае
На этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды», который проходит в Наньтуне (Китай), россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых вышли в полуфинал. В четвертьфинале они обыграли норвежскую пару Виктория Кьёлберг/Ане Йортланд со счётом 21:15, 21:17.
За выход в финал Дабижа и Рудых поборются с бразильским дуэтом Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо.
Напомним, в первом матче группового этапа Дабижа и Рудых выиграли у китаянок Чжэн Чжунься и Чжу Линьди — 2:0 (21:11, 21:19). Во втором туре россиянки оказались сильнее представительниц Германии Леони Кёртцингер и Сары Шнайдер — 2:1 (21:15, 19:21, 16:14). В итоге Ксения и Дарья заняли первое место в группе E.
Этап Мирового тура в Наньтуне завершится 2 июня.
«Пляжницы» Дабижа и Рудых вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Китае
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