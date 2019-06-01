«Пляжницы» Дабижа и Рудых сыграют в полуфинале этапа Мирового тура в Китае

На этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды», который проходит в Наньтуне (Китай), россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых вышли в полуфинал. В четвертьфинале они обыграли норвежскую пару Виктория Кьёлберг/Ане Йортланд со счётом 21:15, 21:17.

За выход в финал Дабижа и Рудых поборются с бразильским дуэтом Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо.

Напомним, в первом матче группового этапа Дабижа и Рудых выиграли у китаянок Чжэн Чжунься и Чжу Линьди — 2:0 (21:11, 21:19). Во втором туре россиянки оказались сильнее представительниц Германии Леони Кёртцингер и Сары Шнайдер — 2:1 (21:15, 19:21, 16:14). В итоге Ксения и Дарья заняли первое место в группе E.

Этап Мирового тура в Наньтуне завершится 2 июня.