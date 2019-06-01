Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций — 2019
Мужская сборная России по волейболу одержала первую победу в Лиге наций — 2019. Во втором матче первой игровой недели, которую подопечные Туомаса Саммельвуо проводят в Нови-Саде, сборная России выиграла у команды Японии со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:23).
Самым результативным у россиян стал Егор Клюка, принесший команде 22 очка. 16 очков (5 из них — на блоке) записал на свой счёт Дмитрий Волков.
Накануне в стартовом матче российские волейболисты уступили французам (1:3). 2 июня сборная России сыграет с командой Сербии.
Сборная России является действующим победителем Лиги наций.
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия
Россия — Япония — 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:23).
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