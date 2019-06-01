Французские волейболисты одержали вторую победу в Лиге наций — 2019

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу в Лиге наций — 2019. Во втором для себя матче соревнований французские волейболисты нанесли поражение команде Сербии со счётом 3:1 (25:12, 25:22, 20:25, 25:20).

Самыми результативными игроками матча стали сербский доигровщик Душан Петкович, принесший своей команде 20 очков, и его коллега по амплуа из сборной Франции Тимоте Карле, набравший 12 баллов.

Сборная Сербии потерпела второе поражение подряд на домашнем этапе Лиги наций. Накануне сербы уступили японским волейболистам (1:3).

2 июня сборная Сербии сыграет с командой России, а французы встретятся с японцами.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия

Сербия — Франция — 1:3 (12:25, 22:25, 25:20, 20:25).