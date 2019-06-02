Дабижа и Рудых не вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Российские «пляжницы» Ксения Дабижа и Дарья Рудых в полуфинале этапа Мирового тура категории «2 звезды» в Наньтуне (Китай) проиграли бразильской паре Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо со счётом 17:21, 17:21.

В матче за бронзовые медали российский дуэт встретится с представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской.

Напомним, в первой игре группового этапа Дабижа и Рудых выиграли у китаянок Чжэн Чжунься и Чжу Линьди — 2:0 (21:11, 21:19). Во втором туре россиянки переиграли Леони Кёртцингер и Сару Шнайдер из Германии — 2:1 (21:15, 19:21, 16:14). В итоге Ксения и Дарья заняли первое место в группе E. В четвертьфинале российские «пляжницы» обыграли норвежскую пару Виктория Кьёлберг/Ане Йортланд со счётом 21:15, 21:17.



Этап Мирового тура в Наньтуне завершится 2 июня.