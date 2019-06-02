Российские «пляжницы» Дабижа и Рудых выиграли бронзу на этапе Мирового тура

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых стали бронзовыми призёрами этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Наньтуне (Китай).
В матче за третье место Ксения и Дарья взяли верх над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской — 21:13, 21:16.
Напомним, в первой игре группового этапа Дабижа и Рудых выиграли у китаянок Чжэн Чжунься и Чжу Линьди — 2:0 (21:11, 21:19). Во втором туре россиянки переиграли Леони Кёртцингер и Сару Шнайдер из Германии — 2:1 (21:15, 19:21, 16:14). В итоге Ксения и Дарья заняли первое место в группе E. В четвертьфинале российские «пляжницы» обыграли норвежек Викторию Кьёлберг и Ане Йортланд со счётом 21:15, 21:17, а в 1/2 финала проиграли бразильской паре Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо — 17:21, 17:21.
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