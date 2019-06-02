Российские волейболисты на тай-брейке обыграли сербов в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу в Лиге наций – 2019. Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали победу над хозяевами первой игровой недели, сербами, со счётом 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:10). Самым результативным игроком матча стал Егор Клюка, принесший сборной России 25 очков (из них 4 блока и 6 эйсов). 15 баллов набрал Дмитрий Волков.
Сборная России начала Лигу наций – 2019 с поражения от Франции (1:3). Во втором матче российские волейболисты обыграли японцев (3:1).
Вторую игровую неделю подопечные Саммельвуо проведут в Уфе против команд Португалии, Италии и США.
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия
Россия – Сербия – 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:10).
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