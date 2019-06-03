Мужская сборная России — восьмая в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 2 июня, в мужской Лиге наций были сыграны матчи третьего тура первого этапа. Без поражений идут команды Ирана, Франции и Бразилии. Команда России, выигравшая два матча из трёх, занимает восьмую строчку.



Лига наций. Мужчины. Первый этап. Третий тур

Сербия — Россия — 2:3 (25:20, 24:26, 23:25, 25:22, 10:15).

Япония — Франция — 1:3 (22:25, 27:25, 19:25, 15:25).

Германия — Иран — 0:3 (28:30, 27:29, 20:25).

Китай — Италия — 0:3 (21:25, 13:25, 24:26).

Австралия — США — 1:3 (25:19, 25:27, 16:25, 16:25).

Польша — Бразилия — 1:3 (25:22, 15:25, 21:25, 17:25).

Португалия — Болгария — 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:23).

Аргентина — Канада — 1:3 (21:25, 27:29, 25:16, 24:26).



Турнирная таблица

1. Иран – 3 победы — 0 поражений (9 очков, сеты — 9:1).

2. Франция – 3-0 (9, сеты — 9:3).

3. Бразилия – 3-0 (8).

4. Аргентина — 2-1 (6, сеты — 7:3, мячи — 247:215).

5. Италия — 2-1 (6, сеты — 7:3, мячи — 250:225).

6. Канада — 2-1 (6, сеты — 7:4).

7. Польша – 2-1 (5, сеты — 7:6, мячи — 294:290).

8. Россия — 2-1 (5, сеты — 7:6, мячи — 295:291).

9. США — 1-2 (4).

10. Япония – 1-2 (3, сеты — 5:7).

11. Болгария – 1-2 (3, сеты — 4:7).

12. Португалия – 1-2 (3, сеты — 3:7).

13. Германия – 1-2 (2).

14. Сербия – 0-3 (1, сеты — 4:9, мячи — 258:302).

15. Австралия – 0-3 (1, сеты — 4:9, мячи — 269:319).

16. Китай – 0-3 (1, сеты — 2:9).



Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Уфе. 7 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с португальцами, 8-го — с американцами, 9-го — с итальянцами.



В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

Трудное начало сезона. Россия победила Сербию, но оставила вопросы Сборной России по волейболу потребовалось пять сетов, чтобы справиться с сербами в Лиге наций.