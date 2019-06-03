Мужская сборная России — восьмая в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 2 июня, в мужской Лиге наций были сыграны матчи третьего тура первого этапа. Без поражений идут команды Ирана, Франции и Бразилии. Команда России, выигравшая два матча из трёх, занимает восьмую строчку.
Лига наций. Мужчины. Первый этап. Третий тур
Сербия — Россия — 2:3 (25:20, 24:26, 23:25, 25:22, 10:15).
Япония — Франция — 1:3 (22:25, 27:25, 19:25, 15:25).
Германия — Иран — 0:3 (28:30, 27:29, 20:25).
Китай — Италия — 0:3 (21:25, 13:25, 24:26).
Австралия — США — 1:3 (25:19, 25:27, 16:25, 16:25).
Польша — Бразилия — 1:3 (25:22, 15:25, 21:25, 17:25).
Португалия — Болгария — 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:23).
Аргентина — Канада — 1:3 (21:25, 27:29, 25:16, 24:26).
Турнирная таблица
1. Иран – 3 победы — 0 поражений (9 очков, сеты — 9:1).
2. Франция – 3-0 (9, сеты — 9:3).
3. Бразилия – 3-0 (8).
4. Аргентина — 2-1 (6, сеты — 7:3, мячи — 247:215).
5. Италия — 2-1 (6, сеты — 7:3, мячи — 250:225).
6. Канада — 2-1 (6, сеты — 7:4).
7. Польша – 2-1 (5, сеты — 7:6, мячи — 294:290).
8. Россия — 2-1 (5, сеты — 7:6, мячи — 295:291).
9. США — 1-2 (4).
10. Япония – 1-2 (3, сеты — 5:7).
11. Болгария – 1-2 (3, сеты — 4:7).
12. Португалия – 1-2 (3, сеты — 3:7).
13. Германия – 1-2 (2).
14. Сербия – 0-3 (1, сеты — 4:9, мячи — 258:302).
15. Австралия – 0-3 (1, сеты — 4:9, мячи — 269:319).
16. Китай – 0-3 (1, сеты — 2:9).
Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Уфе. 7 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с португальцами, 8-го — с американцами, 9-го — с итальянцами.
В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).
- 3 июня 2019
-
10:16
-
09:54
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
00:15
- 2 июня 2019
-
22:39
-
19:32
-
19:24
-
16:52
-
12:07
-
09:14
- 1 июня 2019
-
22:26
-
19:41
-
19:24
-
16:26
-
14:58
-
11:11
-
01:08
- 31 мая 2019
-
23:32
-
21:20
-
20:25
-
17:37
-
16:19
-
15:07
-
14:22
-
14:11
-
13:15
-
13:02
-
12:47
-
12:21
-
12:03
-
11:31
-
11:20
-
11:14