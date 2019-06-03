Земчёнок — о победе над Сербией: может, нам повезло в концовке

Волейболист сборной России Денис Земчёнок прокомментировал победу в матче с командой Сербии в Лиге наций со счётом 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:10).



«Это был очень трудный матч, обе команды продемонстрировали свои умения. Может, нам повезло в концовке. Я знаю, что сборная Сербии играла без своих звёзд, так что они отлично проявили себя. Что касается нас, то на данный момент мы выложились по полной, но впереди ещё много работы», — приводит слова Земчёнка официальный сайт Международной федерации волейбола.

Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Уфе. 7 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с португальцами, 8-го — с американцами, 9-го — с итальянцами.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

Мужская сборная России — восьмая в турнирной таблице Лиги наций