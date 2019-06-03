Волейболист Клюка сравнил тренировки под руководством Саммельвуо и Плачи

Доигровщик новоуренгойского «Факела» и сборной России Егор Клюка поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером национальной команды Туомасом Саммельвуо.
«У Саммельвуо требования простые — чтобы у волейболистов горели глаза, чтобы они не отбывали номер и не ждали, когда же закончится тренировка, а отрабатывали на все сто. Потому что всё, что прописано в плане на каждое занятие, мы будем делать до тех пор, пока не сделаем это качественно. На этом и делается акцент — чтобы каждую тренировку отработать с желанием и на максимуме возможного, а затем с ощущением хорошо выполненной работы пойти отдыхать и восстанавливать силы.
В методике тренировок у Саммельвуо и Плачи особых отличий не увидел. Поэтому для меня не стало проблемой приспособиться к требованиям нового тренера сборной", — приводит слова Клюки News.ru.
- 3 июня 2019
-
17:20
-
16:18
-
15:07
-
14:18
-
13:58
-
13:12
-
12:40
-
12:04
-
11:14
-
11:03
-
10:16
-
09:54
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
00:15
- 2 июня 2019
-
22:39
-
19:32
-
19:24
-
16:52
-
12:07
-
09:14
- 1 июня 2019
-
22:26
-
19:41
-
19:24
-
16:26
-
14:58
-
11:11
-
01:08
- 31 мая 2019
-
23:32
-
21:20
-
20:25
-
17:37
-
16:19
-
15:07