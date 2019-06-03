Волейболист Клюка сравнил тренировки под руководством Саммельвуо и Плачи

Доигровщик новоуренгойского «Факела» и сборной России Егор Клюка поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером национальной команды Туомасом Саммельвуо.

«У Саммельвуо требования простые — чтобы у волейболистов горели глаза, чтобы они не отбывали номер и не ждали, когда же закончится тренировка, а отрабатывали на все сто. Потому что всё, что прописано в плане на каждое занятие, мы будем делать до тех пор, пока не сделаем это качественно. На этом и делается акцент — чтобы каждую тренировку отработать с желанием и на максимуме возможного, а затем с ощущением хорошо выполненной работы пойти отдыхать и восстанавливать силы.

В методике тренировок у Саммельвуо и Плачи особых отличий не увидел. Поэтому для меня не стало проблемой приспособиться к требованиям нового тренера сборной", — приводит слова Клюки News.ru.