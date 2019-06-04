«Уралочка-НТМК» подписала контракт с Пилипенко

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с либеро Дарьей Пилипенко. Ранее она выступала за «Университет-Белогорье», «Факел», «Динамо» (Москва), «Уфимочка-УГНТУ», «Северянка», «Динамо-Метар».

В составе сборной России Дарья выступает в Лиге наций.

«Мне позвонил мой агент Сергей Макаров и сказал, что волейбольный клуб «Уралочка» заинтересован во мне. Мне было очень волнительно, потому что это топовый клуб. Мы обдумали всё с супругом и агентом и приняли положительное решение. «Уралочка» – один из титулованных клубов мира. Лично я мало с кем знакома из игроков, но всех, в принципе, знаю.



Ожидания от работы с Карполем? Жду большой плодотворной работы. Для меня большая честь поработать с легендарным тренером.



Сезон в «Динамо-Метар» прошёл не совсем удачно, так как команда заняла предпоследние место. Но в целом, как бы ни сложились обстоятельства, сезон мне понравился. Команда у нас была дружная и хорошая.



Конечно, ставлю перед собой определённые цели, думаю, любой игрок ставит себе цели. Надеюсь, что сезон будет интересным, продуктивным и зажигательным», — сказала Пилипенко.