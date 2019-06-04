Курило: в Лиге наций перелёты сумасшедшие, даже начинаешь психовать

Волейболистка калининградского «Локомотива» и сборной России Маргарита Курило рассказала о настрое на матчи национальной команды. Она вошла в состав сборной на Лигу наций. В шести прошедших матчах турнира подопечные Вадима Панкова одержали одну победу.

«После достаточно сложного клубного сезона сразу же переключиться на сборную трудно. Да ещё перелёты сумасшедшие. Выходишь из самолёта уставшая. Где-то даже начинаешь психовать. Но потом смотришь на других девочек и понимаешь, что тяжело не тебе одной. Зато мы все вместе, одна команда. И от этого делается даже как-то легче.



Результат всегда важен. У нас была задача выиграть три матча из шести. Победили только в одном, но в двух у нас были шансы на успех. И когда мы их не использовали, конечно, было чувство досады. С другой стороны, даже неудачи – это опыт. Я впервые играла на таком уровне. Попробовала свои силы. Посмотрела, что я могу. Какие-то игровые ситуации для меня были впервые. И я почувствовала, что могу в них хорошо сыграть. Могу добавить, когда нужно. Это важно для понимания собственных возможностей.

Настрой на третий этап? Надо побеждать. Забыть, что было за две минувшие недели. На поражениях нельзя зацикливаться. Надо быстрее через них перешагивать, делать правильные выводы и двигаться вперёд», — цитирует Курило официальный сайт «Локомотива».

Маргарита также рассказала, как много времени ей нужно, чтобы отойти от поражения.

«По-разному бывает. Есть игры, после которых вышла с площадки — и уже через полчаса абсолютно спокойна. Но некоторые матчи тяжело даются. Они очень нервные, высасывают все силы и эмоции. У меня такая игра была с «Ленинградкой». Последняя игра чемпионата. Я дня два от неё отходила. Но выбора всё равно нет. Надо восстанавливаться, надо заводить себя, заводить всех и идти дальше», — сказала Курило.