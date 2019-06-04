Стали известны проекты формата женской Суперлиги сезона-2019/20

Генеральный директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов рассказал о проектах формата предстоящего чемпионата России среди женских команд.

«Сезон будет предолимпийским, и это накладывает свой отпечаток. Во-первых, он будет короче по времени. А во-вторых, летом ещё предстоит отобраться на Олимпиаду. Хотя, как говорится, подгруппа у нас там рабочая, проходимая. И я не думаю, что России потребуется дополнительная квалификация в январе – всё нужно решать сразу в Калининграде.



Соответственно, было рассмотрено три варианта внутреннего чемпионата. Первый: чемпионат без плей-офф – все играют 22 тура в два круга. Второй вариант: короткий плей-офф для первой четвёрки. Причём играть по принципу «золотого сета», что гарантирует только четыре матча на весь плей-офф: два – в полуфинале, два – в финале. И аналогично в подгруппах за 5-8-е места и за 9-12-е места. Наконец, третий вариант, где все команды делятся на две группы и в рамках своей шестёрки играют в два круга, а с командами из другой шестёрки – только один матч дома или на выезде. Но большинство голосовало против этого гибридного варианта. Поскольку считаю, что для такой страны, как Россия, подобный формат чемпионата не совсем подходит. Полезнее сыграть по спортивному принципу все 22 матча, увидеть всех соперников на своей площадке, а также показать себя в других городах.



Кстати, аналогичный вопрос рассматривался и на совещании представителей клубов Высшей лиги «А», которое проходило на следующий день, и там тоже 90% участников проголосовали за разъездной характер чемпионата. Хотя там, вообще, была предложена даже туровая система. Но это просто убьёт развитие нашего вида спорта в регионах, в небольших городках, где волейбол зачастую чуть ли не единственное развлечение и потому несёт большую социальную нагрузку. В общем, представители клубов своё мнение высказали, и теперь 14 июня будет заседание президиума Всероссийской федерации волейбола, где и будут утверждена система розыгрышей и календарь на следующий сезон. И тогда уже с учётом принятой системы можно будет корректировать подготовку в клубах и в Суперлиге, и в «Вышке» «А», — цитирует Чернышова официальный сайт клуба.

Казанское «Динамо» заняло четвёртое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.