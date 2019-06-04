Клюка — лучший в составе сборной России по итогам первого этапа Лиги наций

Доигровщик волейбольной сборной России Егор Клюка на первом этапе Лиги наций стал лучшим игроком команды практически по всем статистическим показателям. Он не только результативно атаковал, но и отлично отрабатывал в приеме и на блоке, сообщает пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» со ссылкой на тренера-статистика клуба и сборной России Дениса Попова.

Подопечные Туомаса Саммельвуо в рамках первого этапа Лиги наций, проходившим в сербском Нови-Саде, уступили Франции (1:3), а затем обыграли японцев (3:1) и сербов (3:2).

Самый результативный игрок

1. Егор Клюка – 66 очков (5,08 за сет).

2. Дмитрий Волков – 43 очка (3,31 за сет).

3. Виктор Полетаев – 31 очко (2,38 за сет).

4. Ильяс Куркаев – 31 очко (2,38 за сет).

5. Игорь Филиппов – 13 очков (1,00 за сет).

Результативность атак (от 10 очков)

1. Ильяс Куркаев – 64,86%.

2. Игорь Филиппов – 63,64%.

3. Егор Клюка – 52,27%.

4. Дмитрий Волков – 46,97%.

5. Виктор Полетаев – 39,13%.

Эффективность приема

1. Егор Клюка – 51%.

2. Дмитрий Волков – 43%.

3. Ярослав Подлесных – 38%.

4. Валентин Голубев – 37%.

5. Роман Мартынюк – 25%.

Подача

1. Егор Клюка – 11 эйсов (0,85 за сет).

2. Дмитрий Волков – 4 эйса (0,31 за сет).

3. Игорь Филиппов – 1 эйс (0,08 за сет).

4. Виктор Полетаев – 1 эйс (0,08 за сет).

5. Игорь Кобзарь – 1 эйс (0,08 за сет).

Блок

1. Егор Клюка – 9 блоков (0,69 за сет).

2. Дмитрий Волков – 8 блоков (0,62 за сет).

3. Ильяс Куркаев – 7 блоков (0,54 за сет).

4. Дмитрий Ковалев – 5 блоков (0,38 за сет).

5. Иван Яковлев – 5 блоков (0,38 за сет).

6. Игорь Филиппов – 5 блоков (0,38 за сет).