Свентицкис стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта со связующим Чеславсом Свентицкисом. 25-летний волейболист известен по выступлениям за новокуйбышевскую «Нову» (2015/16, 2017-2019), где в последние два года был основным связующим. В минувшем сезоне он провёл 20 матчей, в которых набрал 52 очка.

Свентицкис пропустил ряд игр из-за перелома пальца.

«Желаем Чеславсу успешного выступления в составе «Динамо»!» говорится в сообщении.

«Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России—2018/19, проиграв в четвертьфинале плей-офф «Кузбассу» (0-2), а в турнире за пятое место — «Локомотиву» (0-2).

Ранее столичный клуб расстался со связующим Валентином Безруковым и пополнил состав Павлом Панковым.