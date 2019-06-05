Свентицкис стал игроком московского «Динамо»
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта со связующим Чеславсом Свентицкисом. 25-летний волейболист известен по выступлениям за новокуйбышевскую «Нову» (2015/16, 2017-2019), где в последние два года был основным связующим. В минувшем сезоне он провёл 20 матчей, в которых набрал 52 очка.
Свентицкис пропустил ряд игр из-за перелома пальца.
«Желаем Чеславсу успешного выступления в составе «Динамо»!» говорится в сообщении.
«Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России—2018/19, проиграв в четвертьфинале плей-офф «Кузбассу» (0-2), а в турнире за пятое место — «Локомотиву» (0-2).
Ранее столичный клуб расстался со связующим Валентином Безруковым и пополнил состав Павлом Панковым.
Московское «Динамо» рассталось с Безруковым
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