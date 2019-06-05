Тетюхин — о первом этапе Лиги наций: неплохо, но хотелось победить в трёх матчах

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин поделился ожиданиями от второго этапа Лиги наций, который пройдёт в Уфе 7-9 июня. Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командами Португалии, США и Италии. На старте турнира россияне выиграли два матча из трёх.
«У нас не будет лёгких недель, как и до конца Лиги Наций. Сейчас вернулись из Сербии, где тоже было нелегко. Каждый матч по-своему будет интересным. Команда максимально настроена на результат. Все должны остаться довольными и команда, и болельщики.
Как могу прокомментировать первый этап? Неплохо, но хотелось бы победить в трёх матчах. У нас новая команда, молодые игроки. Это было ожидаемо, но тем не менее, мы набираем обороты. Нужно время, чтобы появился хороший и качественный волейбол, всё ещё впереди», – цитирует Тетюхин «Горобзор».
Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.
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