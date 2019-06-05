Саликова вернулась в «Уралочку-НТМК»

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) на своём официальном сайте объявила о подписании контракта со связующей Верой Саликовой. Воспитанница челябинского волейбола уже выступала за команду Николая Карполя с 2010 по 2013 год. Также она играла за «Автодор-Метар», «Заречье-Одинцово» и «Минчанку».

«С «Минчанкой» мы стремились попасть в восьмёрку, но нам немного не хватило. Тем не менее это был хороший опыт, как для всех девчонок, так и для меня лично.



Вообще, в «Минчканку» я приехала бороться за место в составе, а при любой возможности укрепиться в нём. К сожалению, пасующая Ольга Пальчевская получила травму перед стартом сезона на тренировке. Поэтому мне пришлось играть одной долгое время, без замен. Получается, не получается – не важно, я стою в составе. Но мне такая ситуация даже нравилась – не уходить с площадки и искать решения.



Прошедший сезон мне запомнился ещё и тем, что впервые в жизни я принимала участие в Лиге чемпионов. Это непередаваемые ощущения – играть против лучших игроков мира. Особенно мне запомнилась домашняя игра с французским клубом «Канн». Первую партию мы проиграли с невероятным счётом 46:48, но я расстроилась не потому, что уступили в сете, а из-за того, что не довели до 50 очков. Было бы здорово в одной партии сыграть сразу две. В итоге матч мы всё-таки выиграли и были безумно счастливы, потому что до этого побед у нас не было вообще. Кроме того мы смогли дать бой итальянской «Новаре». По крайней мере в нескольких партиях смогли удивить итальянок, которые явно не ожидали такой борьбы от белорусской «Минчанки». Да, они выиграли, но мы сражались как могли.

Ожидания от нового сезона? Будет много работы и побед. Сезон ожидается непростой, но интересный. Думаю, что наша задача-минимум – это призовое место в чемпионате страны. Но мы будем стремиться к большему», — цитирует Саликову официальный сайт клуба.

«Уралочка-НТМК» в минувшем розыгрыше Суперлиги завоевала бронзу.

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