Саликова: решила согласиться на предложение Карполя, второй раз он не позовёт

Связующая Вера Саликова прокомментировала решение продолжить карьеру в «Уралочке-НТМК» (Свердловская область). В минувшем сезоне она защищала цвета белорусской «Минчанки».

«Предложение от Николая Васильевича поступило мне после нашей игры в Минске. Я решила согласиться, потому что второй раз он не позовёт. Кроме того несколько лет назад я выступала за «Уралочку», поэтому мне знакомо руководство и некоторые игроки.



Тренер «Минчанки», конечно, расстроился из-за моего ухода из команды, но одновременно обрадовался предложению такого титулованного клуба, как «Уралочка». Расстались мы на позитиве», — приводит слова Саликовой официальный сайт клуба.

Воспитанница челябинского волейбола выступала за команду Николая Карполя с 2010 по 2013 год.