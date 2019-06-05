Саликова: решила согласиться на предложение Карполя, второй раз он не позовёт
Связующая Вера Саликова прокомментировала решение продолжить карьеру в «Уралочке-НТМК» (Свердловская область). В минувшем сезоне она защищала цвета белорусской «Минчанки».
«Предложение от Николая Васильевича поступило мне после нашей игры в Минске. Я решила согласиться, потому что второй раз он не позовёт. Кроме того несколько лет назад я выступала за «Уралочку», поэтому мне знакомо руководство и некоторые игроки.
Тренер «Минчанки», конечно, расстроился из-за моего ухода из команды, но одновременно обрадовался предложению такого титулованного клуба, как «Уралочка». Расстались мы на позитиве», — приводит слова Саликовой официальный сайт клуба.
Воспитанница челябинского волейбола выступала за команду Николая Карполя с 2010 по 2013 год.
Саликова вернулась в «Уралочку-НТМК»
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