«Динамо-ЛО» подписало контракт с олимпийским чемпионом

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с олимпийским чемпионом либеро Александром Соколовым. Ранее он выступал за московский «Спартак», ярославский «Ярославич», новоуренгойский «Факел», краснодарское «Динамо».
В 2002 году 20-летний Александр Соколов дебютировал за сборную России в Мировой лиге. В 2009 году он в составе студенческой сборной России выиграл золото Универсиады в Белграде. В 2011 году Александр стал победителем Мировой лиги, а в 2012 году в Лондоне завоевал золото Олимпийских игр.
В 2018 году в составе сборной России Соколов выиграл первый в истории розыгрыш Лиги наций.
«Приветствуем в нашем клубе и желаем показать яркую игру! Закрой заднюю линию на большой амбарный замок!» — говорится в сообщении.
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