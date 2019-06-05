Панков: сборная России отстаёт физически

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал поражение в матче Лиги наций с командой Бельгии со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 22:25).
«Мы на сегодняшний день отстаём физически. Парубец пока не готова, будем ждать, когда она наберёт форму. То же самое относится к Орловой и Романовой. Плюс проблема приёма и не блокируем удары по центру. Много проходит под руками – косых в шестую зону, которую мы на высоких мячах обязаны закрывать.
Мы, к сожалению, не подаём в концовках. Сейчас не подали и не приняли – минус два очка сразу. Не хватает пока физики, но надо дальше играть и набирать физику через матчи», — приводит слова Панкова «Советский спорт».
Сегодня, 5 июня, россиянки сыграют с сербками, а бельгийки встретятся с командой Польши.
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