Панков: сборная России отстаёт физически

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал поражение в матче Лиги наций с командой Бельгии со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 22:25).

«Мы на сегодняшний день отстаём физически. Парубец пока не готова, будем ждать, когда она наберёт форму. То же самое относится к Орловой и Романовой. Плюс проблема приёма и не блокируем удары по центру. Много проходит под руками – косых в шестую зону, которую мы на высоких мячах обязаны закрывать.



Мы, к сожалению, не подаём в концовках. Сейчас не подали и не приняли – минус два очка сразу. Не хватает пока физики, но надо дальше играть и набирать физику через матчи», — приводит слова Панкова «Советский спорт».

Сегодня, 5 июня, россиянки сыграют с сербками, а бельгийки встретятся с командой Польши.

Панков: в следующем матче вы увидите другую команду