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Панков: сборная России отстаёт физически

Панков: сборная России отстаёт физически
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал поражение в матче Лиги наций с командой Бельгии со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 22:25).

«Мы на сегодняшний день отстаём физически. Парубец пока не готова, будем ждать, когда она наберёт форму. То же самое относится к Орловой и Романовой. Плюс проблема приёма и не блокируем удары по центру. Много проходит под руками – косых в шестую зону, которую мы на высоких мячах обязаны закрывать.

Мы, к сожалению, не подаём в концовках. Сейчас не подали и не приняли – минус два очка сразу. Не хватает пока физики, но надо дальше играть и набирать физику через матчи», — приводит слова Панкова «Советский спорт».

Сегодня, 5 июня, россиянки сыграют с сербками, а бельгийки встретятся с командой Польши.

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