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Петровс будет выступать за АСК

Петровс будет выступать за АСК
Волейбол / Суперлига мужчины 0

32-летний латвийский связующий Денис Петровс продолжит карьеру в нижегородском АСК, который в следующем сезоне сыграет в Суперлиге, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ранее Петровс выступал за «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), латвийские клубы «Эверземе» и «Ласе», эстонский «Селвер», французский «Шомон» и белорусский «Строитель».

Половину сезона 2015/16 Денис провёл в «Нижнем Новгороде», но не сыграл за команду ни одного матча в чемпионате России из-за запрета ЕКВ. Клуб не мог регистрировать иностранцев в связи с долгами перед прежними легионерами.

АСК, ставший победителем Высшей лиги «А», в Суперлиге заменит «Ярославич» (Ярославль). Чемпионом России в прошедшем сезоне впервые в истории стал «Кузбасс».

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