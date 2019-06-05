Волейболисты сборной России назвали диджеем команды Кобзаря

Волейболисты сборной России в шуточном интервью пресс-службе ВФВ назвали диджеем команды связующего Игоря Кобзаря.
Ярослав Подлесных: «Просто всегда споры по музыке, и всё это в кучу собирается — в плейлист у Игоря в телефоне».
Виктор Полетаев: «Но у Игоря всегда осечки бывают (смеётся)».
Ярослав Подлесных: «Он постоянно получает».
Фёдор Воронков: «Он у нас ответственный за это, саквояж музыкальный носит. Я меломан, мне как-то по барабану».
Туомас Саммельвуо: «Думаю, пока Кобзарь. Музыка нам чуть-чуть помогает, чтобы зажечь огонь в глазах.»
Антон Семышев: «Игорь Кобзарь. А если две группы, то во второй — Игорь Филиппов».
Денис Земчёнок: «Игорь меня не перестаёт удивлять широтой своего музыкального кругозора. Пока нет шансона у Игоря, мне всё нравится».
Дмитрий Волков: «Да, диджей у нас so so (смеётся).
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