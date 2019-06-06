«Локомотив» подписал контракт с Дмитрием Щербининым

Новосибирский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с блокирующим Дмитрием Щербининым.

29-летний волейболист на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо»: в 2006 году Дмитрий начал выступления за фарм-клуб «Динамо»-2 в Высшей лиге «А», а 12 апреля 2008-го провёл первый матч в Суперлиге за основную команду.

За время выступлений в «Динамо» Щербинин семь раз выигрывал медали чемпионата России, дважды становился лучшим блокирующим Суперлиги. В составе «Динамо» Щербинин также дважды побеждал в Кубке ЕКВ и дважды завоёвывал медали Лиги чемпионов.



В сборной России он дебютировал в 2010 году. В июле 2011-го стал победителем Мировой лиги. В активе Щербинина два золота и серебро Универсиад.