«Локомотив» подписал контракт с Дмитрием Щербининым
Новосибирский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с блокирующим Дмитрием Щербининым.
29-летний волейболист на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо»: в 2006 году Дмитрий начал выступления за фарм-клуб «Динамо»-2 в Высшей лиге «А», а 12 апреля 2008-го провёл первый матч в Суперлиге за основную команду.
За время выступлений в «Динамо» Щербинин семь раз выигрывал медали чемпионата России, дважды становился лучшим блокирующим Суперлиги. В составе «Динамо» Щербинин также дважды побеждал в Кубке ЕКВ и дважды завоёвывал медали Лиги чемпионов.
В сборной России он дебютировал в 2010 году. В июле 2011-го стал победителем Мировой лиги. В активе Щербинина два золота и серебро Универсиад.
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