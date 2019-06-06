Стальная стала игроком «Локомотива»

Калининградский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с диагональной Анастасией Стальной. 21-летняя волейболистка ранее выступала в «Факеле» (Новый Уренгой), московском «Луче», череповецкой «Северянке» и челябинском «Динамо-Метар».



Стальная — победительница Высшей лиги «А» 2017 года. В составе юношеской сборной России она выиграла чемпионат EEVZA 2013 года, первенство Европы 2014 года. В 2015 и 2016 года она завоевала золото на молодёжном первенстве Европы.

В минувшем сезоне Анастасия в составе «Динамо-Метар» провела в российской Суперлиге 25 матчей, набрала 123 очка (из них 16 – на блоке), а также сделала 14 эйсов.

«Локомотив» — серебряный призёр чемпионата России сезона-2018/19.